Политические репрессии в ссср в 1920 1930-е годы
История
Политические репрессии в ссср в 1920 1930-е годы
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Гость:
Социально-экономические и политические изменения в России в 1920-1930 гг. Предпосылки формирования тоталитарной системы. Борьба за власть, возвышение И.В. Сталина. Смысл и цели массовых репрессий и террора 1928-1941 гг. Воздействие цензуры; система ГУЛАГ.
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