"Матушка, матушка, что во поле пыльно..." Сравнение Л.Зыкиной и Ж.Бичевской. 1. Чем прослушанные исполнения отличаются друг от друга? 2. Как передают их исполнительницы? 3. Как передан разговор матери с дочерью в каждой пе...

Музыка

"Матушка, матушка, что во поле пыльно..." Сравнение Л.Зыкиной и Ж.Бичевской. 1. Чем прослушанные исполнения отличаются друг от друга? 2. Как передают их исполнительницы? 3. Как передан разговор матери с дочерью в каждой песне? 4. В какой из них преобладает эпический характер, а в какой - драматический? 5. Чем отличаются музыкальные интонации вопросов дочери и ответов матери. Помогите пожалуйста! Если можно, то сначала напишите ответы на вопросы по песне Л.Зыкиной, а потом уже Ж.Бичевской. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!

Автор: Гость