Помогите пожалуйста с абзацем. В каждом городе есть много красивых и запоминающихся мест. В моём родном городе (мой город) много таких мест. И мне надо написать про это место, но я не знаю мне делать абзац или нет?
Русский язык
Помогите пожалуйста с абзацем. В каждом городе есть много красивых и запоминающихся мест. В моём родном городе (мой город) много таких мест. И мне надо написать про это место, но я не знаю мне делать абзац или нет?
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Гость:
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