Помогите пожалуйста с абзацем. В каждом городе есть много красивых и запоминающихся мест. В моём родном городе (мой город) много таких мест. И мне надо написать про это место, но я не знаю мне делать абзац или нет?

Русский язык

Помогите пожалуйста с абзацем. В каждом городе есть много красивых и запоминающихся мест. В моём родном городе (мой город) много таких мест. И мне надо написать про это место, но я не знаю мне делать абзац или нет?

Автор: Гость