Подчеркни буквы гласных в безударных слогах. Подчеркни ударные слоги ветка дубок, кустик, клён, клюква, рябина,ромашка
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Подчеркни буквы гласных в безударных слогах. Подчеркни ударные слоги ветка дубок, кустик, клён, клюква, рябина,ромашка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветка(1слог ударнный ) дубок(2слог ударнный) кустик(1слог ударный) клён (ё всегда ударная) клюкв( 1слог ударный ) рябина (2слог ударный) ромашка (2слог ударный)
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