Подчеркни главное и неглавные члены предложения. Кот поймал мышку. Умный шарик ст??рожит дом.
Русский язык
Подчеркни главное и неглавные члены предложения. Кот поймал мышку. Умный шарик ст??рожит дом.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первое предложение: Кот - подлежащее, поймал - сказуемое, мышку - прямое дополнение. Второе предложение: Шарик - (с большой буквы нужно писать - собственное сущ.) подлежащее, сторожит - сказуемое, дом - прямое дополнение, умный - согласованное определение.
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