Укажите предложение, в котором имеется глагол совершенного вида. 1) Люблю березу р??сскую, то светлую, то грустную. 2) Полюбил я седые туманы, полюбил я крик журавля. 3) В жаркое лето у деревьев откладывается толстый слой древе...
Русский язык
Укажите предложение, в котором имеется глагол совершенного вида. 1) Люблю березу р??сскую, то светлую, то грустную. 2) Полюбил я седые туманы, полюбил я крик журавля. 3) В жаркое лето у деревьев откладывается толстый слой древесины. 4) Пышит знойном полдень.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)полюбил я седые туманы,полюбил я крик журавля
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