Разбор слов по составу:лыжники, осмотр,улов,кирпичный,кисточка,смешинка,Людочка,выдумщик, обрезок,разрезая,вылет,пятнистый,сестрица,супница,настольный,запись,пригорок

Русский язык
Разбор слов по составу:лыжники, осмотр,улов,кирпичный,кисточка,смешинка,Людочка,выдумщик, обрезок,разрезая,вылет,пятнистый,сестрица,супница,настольный,запись,пригорок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень - ЛЫЖ; суффикс -  НИК; окончание -  И;  Основа слова:  ЛЫЖНИК Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ -  ЛЫЖ; ∧ -  НИК; ⏰ -  И; приставка - О; корень - СМОТР; нулевое окончание; Основа слова:  ОСМОТР Вычисленный способ образования слова: Приставочный или префиксальный ¬ -  О; ∩ -  СМОТР; ⏰ щас остальное напишу
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