Разбор слов по составу:лыжники, осмотр,улов,кирпичный,кисточка,смешинка,Людочка,выдумщик, обрезок,разрезая,вылет,пятнистый,сестрица,супница,настольный,запись,пригорок
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Разбор слов по составу:лыжники, осмотр,улов,кирпичный,кисточка,смешинка,Людочка,выдумщик, обрезок,разрезая,вылет,пятнистый,сестрица,супница,настольный,запись,пригорок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
корень - ЛЫЖ; суффикс - НИК; окончание - И; Основа слова: ЛЫЖНИК Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - ЛЫЖ; ∧ - НИК; ⏰ - И; приставка - О; корень - СМОТР; нулевое окончание; Основа слова: ОСМОТР Вычисленный способ образования слова: Приставочный или префиксальный ¬ - О; ∩ - СМОТР; ⏰ щас остальное напишу
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