Разбор слов по составу:лыжники, осмотр,улов,кирпичный,кисточка,смешинка,Людочка,выдумщик, обрезок,разрезая,вылет,пятнистый,сестрица,супница,настольный,запись,пригорок

Гость: Гость:

корень - ЛЫЖ; суффикс - НИК; окончание - И; Основа слова: ЛЫЖНИК Вычисленный способ образования слова: Суффиксальный ∩ - ЛЫЖ; ∧ - НИК; ⏰ - И; приставка - О; корень - СМОТР; нулевое окончание; Основа слова: ОСМОТР Вычисленный способ образования слова: Приставочный или префиксальный ¬ - О; ∩ - СМОТР; ⏰ щас остальное напишу