Морфологический разбор слова :Зазвенело
Русский язык
Морфологический разбор слова :Зазвенело
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зазвенело - глагол Начальная форма - Зазвенеть, действительный залог, переходный, совершенный вид, 2-е лицо, ед.ч., Средний род.
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