Подчеркни главные члены предложения.Выпиши пары слова.1)Марина читаеть интересну?? книгу.2)Маша ходит за грибами в лес.3)Возле реки горели костр
Русский язык
Подчеркни главные члены предложения.Выпиши пары слова.1)Марина читаеть интересну?? книгу.2)Маша ходит за грибами в лес.3)Возле реки горели костр
Ответ(ы) на вопрос:
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Главные члены предложения:1-Маша ходит 2.маша ходит 3.горел костер
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