Подчеркни орфограммы?Диван- диванчик,обход-обходчик,чемодан-чемоданчик,груз-грузчик,шкаф-щкафчик,пулемет-пулеметчик,вагон-вагончик,буфет-буфетчик,костюм-костюмчик,воз-возчик.
Русский язык
Подчеркни орфограммы?Диван- диванчик,обход-обходчик,чемодан-чемоданчик,груз-грузчик,шкаф-щкафчик,пулемет-пулеметчик,вагон-вагончик,буфет-буфетчик,костюм-костюмчик,воз-возчик.
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Гость:
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