Один прямоугольный участок имеет длину 36 М , ширину 20 М . Найди ширину другого учас??ка с такой же площадью, если его длина на 6 М меньше длины первого участка
Математика
Один прямоугольный участок имеет длину 36 М , ширину 20 М . Найди ширину другого учас??ка с такой же площадью, если его длина на 6 М меньше длины первого участка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь (S) первого участка равна 36*20=720 м^2 Из условия получается, что длина (a) второго участка равна 36-6=30 м. Из этого следует, что ширина (b) второго участка равна 720/30 = 24 м.
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