Один прямоугольный участок имеет длину 36 М , ширину 20 М . Найди ширину другого учас??ка с такой же площадью, если его длина на 6 М меньше длины первого участка

Математика

Один прямоугольный участок имеет длину 36 М , ширину 20 М . Найди ширину другого учас??ка с такой же площадью, если его длина на 6 М меньше длины первого участка

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