Как люди получали и передавали детям необходимые жизненные знания? 2.Характеризуй значение речи в жизни людей в древности? 3.Напиши, какие слова мог говорить древний человек! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!
История
Как люди получали и передавали детям необходимые жизненные знания? 2.Характеризуй значение речи в жизни людей в древности? 3.Напиши, какие слова мог говорить древний человек! Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например:вот случайна взял древний человек вируки палку и напал на денозавра убил попробывал ево мяса и узнал как дабывать мяса говорили и передовали древний человек слов не говорил
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