Translate from Russian into English Быть богатым, гордиться, достопримечательности Известный поэ??, независимый ученый, вежливый секретарь, застенчивый клерк, болтливый переводчик
Английский язык
Translate from Russian into English Быть богатым, гордиться, достопримечательности Известный поэ??, независимый ученый, вежливый секретарь, застенчивый клерк, болтливый переводчик
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Быть богатым - to be rich гордиться - be proud достопримечательности - attractions известный поэт - famous poet независимый ученый - Independent scientist вежливый секретарь - polite secretary застенчивый - shy
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как читается русскими буквами по английски этот текст : Akiane Kramarik is a girl from a small town in Idaho whose favourite hobby is painting. Aki...
Математика
Один прямоугольный участок имеет длину 36 М , ширину 20 М . Найди ширину другого учас??ка с такой же площадью, если его длина на 6 М меньше длины п...
Українська мова
Технология