Помогите исследовать функцию и построить график f(x)=3x^2-5x^3
Математика
Помогите исследовать функцию и построить график f(x)=3x^2-5x^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)нечетная 2) Д(-∞;+∞) 3)Е(-∞;0,16)
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