Мне нужно любое сочинение в котором будут присутствовать согласованные и не согл??сованные определения заранее спасибо
Русский язык
Мне нужно любое сочинение в котором будут присутствовать согласованные и не согл??сованные определения заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зима пришла.На елке висят красивые шары.Я очень долго вглядывалась в необычные узоры на окне.На улице падали крупные снежинки.Снежинки медленно падали на землю.В саду было множество разнообразных заснеженных деревьев. Я одела платье в горошек на Новый год.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Translate from Russian into English Быть богатым, гордиться, достопримечательности Известный поэ??, независимый ученый, вежливый секретарь, застенч...
Английский язык
Как читается русскими буквами по английски этот текст : Akiane Kramarik is a girl from a small town in Idaho whose favourite hobby is painting. Aki...
Математика
Один прямоугольный участок имеет длину 36 М , ширину 20 М . Найди ширину другого учас??ка с такой же площадью, если его длина на 6 М меньше длины п...
Українська мова