Мне нужно любое сочинение в котором будут присутствовать согласованные и не согл??сованные определения заранее спасибо

Гость: Гость:

Зима пришла.На елке висят красивые шары.Я очень долго вглядывалась в необычные узоры на окне.На улице падали крупные снежинки.Снежинки медленно падали на землю.В саду было множество разнообразных заснеженных деревьев. Я одела платье в горошек на Новый год.