Подчеркни слова в которых букв больше чем звуков Ёлка сирень Лилия тюльпан июля м??льчик

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Подчеркни слова в которых букв больше чем звуков Ёлка сирень Лилия тюльпан июля м??льчик
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сирень тюльпан мальчик
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