Як ви розумієте вислів "Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"???и завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.

Право

Як ви розумієте вислів "Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"???и завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.

Автор: Гость