Як ви розумієте вислів "Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"???и завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.
Право
Як ви розумієте вислів "Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"???и завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не завжди людина була вільною, були часи коли багатим людям звичайна людина була рабом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык