Як ви розумієте вислів "Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"???и завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.

Право
Як ви розумієте вислів "Всі люди народжуються вільними та рівними у своїх правах"???и завжди так було? Свою відповідь доведіть прикладами з історії людства.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не завжди людина була вільною, були часи коли багатим людям звичайна людина була рабом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как расказаць про свой любимый канал и программе
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста умоляю
Ответить
Биология
Какие изменения в организме происходят во время медленного и быстрого сна?
Ответить
История
Найти идеи просвещения в разных странах?
Ответить
Литература
Литература 3 кл.на тему:мои веселые истории
Ответить