Литература 3 кл.на тему:мои веселые истории
Литература
Литература 3 кл.на тему:мои веселые истории
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошла гулять и слышу за мной бежит мой кот Тимошка она была напугана и я поняла что где-то пробежала мышка. Она очень боится мышек так как дома одна мышка прогрызла норку а она три дня не выходила из комнаты!!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Определить падеж имен существительных Кот и Плот. Сидел на берегу реки Кот. Мимо п??ыл Плот. Стал Плот дразнить Кота. Кот презрительно посмотрел на...
Русский язык