Литература 3 кл.на тему:мои веселые истории

Литература
Литература 3 кл.на тему:мои веселые истории
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды я пошла гулять и слышу за мной бежит мой кот Тимошка она была напугана и я поняла что где-то пробежала мышка. Она очень боится мышек так как дома одна мышка прогрызла норку а она три дня не выходила из комнаты!!!!
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