Литература 3 кл.на тему:мои веселые истории

Гость: Гость:

Однажды я пошла гулять и слышу за мной бежит мой кот Тимошка она была напугана и я поняла что где-то пробежала мышка. Она очень боится мышек так как дома одна мышка прогрызла норку а она три дня не выходила из комнаты!!!!