Какие изменения в организме происходят во время медленного и быстрого сна?
Биология
Какие изменения в организме происходят во время медленного и быстрого сна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медленный сон - Многие функции нашего организма меняются по мере погружения в сон: на стадиях дремоты и сонных веретен пульс становится реже, снижается артериальное давление, течет медленнее кровь. Быстрый сон составляют две стадии: • эмоциональная, • неэмоциональная. Если отобразить глубину сна с помощью кривой, то получится несколько спусков в глубокий сон, сменяющихся подъемами в поверхностный быстрый.
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