Найти идеи просвещения в разных странах?

История
Найти идеи просвещения в разных странах?
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Исторические предпосылки зарождения просвещения в Англии, их трансформации под влиянием Французской революции. Особенности Американского Просвещения. Историко-философские взгляды немецких просветителей. Направления просветительской мысли в России.
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