Сочинение на тему семейная книга

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Семейная книга очень дорогая для нас вещь Семейная книга-это не простая книга,а книга где родители записывают наши и свои достижения,радости. Семейная книга очень дорогая для нас книга,потому что здесь всё такое весёлое. Например:Фотографии нашей семьи,наши тайны , радости и мечты.Я очень люблю эту книгу потому что она интересная. Семейная книга-не просто книга с нашими воспоминаниями , а с ценными данными. Я люблю наши воспоминания в этой книге.