Пожалуйста хоть что то из этого кто нибудь знает? 1 Все работы крестьян в хозяйстве феодала назывались? Выберите один ответ: a. отработкой b. барщиной c. службой 2 К какому типу государства можно отнести империю Карла Вел...

История

Пожалуйста хоть что то из этого кто нибудь знает? 1 Все работы крестьян в хозяйстве феодала назывались? Выберите один ответ: a. отработкой b. барщиной c. службой 2 К какому типу государства можно отнести империю Карла Великого: Выберите один ответ: a. капиталистическому b. рабовладельческому c. раннефеодальному 3 Наследственное земельное владение, за которым надо было нести военную службу это: Выберите один ответ: a. феод b. имение c. поместье 4 Платежи крепостных крестьян феодалу продуктами и изделиями своего хозяйства составляли: Выберите один ответ: a. выкуп b. барщину c. оброк d. взносы 5 Хозяйство, в котором все необходимые товары изготовлялись не для продажи, а для собственного потребления назвалось: Выберите один ответ: a. товарным b. интенсивным c. экстенсивным d. натуральным 6 Выделите основные черты истории: Выберите один ответ: a. система научного знания; b. опыт деятельности человека c. собрание сочинений; 7 К какому типу цивилизации принадлежит Россия? Выберите один ответ: a. западной; b. восточной; c. евроазиатской 8 Какие виды религии присущи восточной цивилизации? Выберите один ответ: a. лютеранство; b. ислам; c. буддизм 9 Что характерно для западной цивилизации? Выберите один ответ: a. невмешательство в природу; b. технологическое развитие; c. информатизация 10 Отметьте основные понятия, употребляемые в исторической науке: Выберите один ответ: a. время; b. пространство; c. галактика

Автор: Гость