Подчеркни в тексте сущ.сред.р.в форме единств.числа.Я люблю простые лесные цветы.
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Подчеркни в тексте сущ.сред.р.в форме единств.числа.Я люблю простые лесные цветы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из этого преложения подходит только "цветы" ?
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