Подчеркните однородные члены и запятую между ними. Подчеркните однородные члены ??ак _______ . а остальное объясните ну предложения как подчеркнуть

Русский язык

Подчеркните однородные члены и запятую между ними. Подчеркните однородные члены ??ак _______ . а остальное объясните ну предложения как подчеркнуть

Автор: Гость