Подчеркните однородные члены и запятую между ними. Подчеркните однородные члены ??ак _______ . а остальное объясните ну предложения как подчеркнуть
Русский язык
Подчеркните однородные члены и запятую между ними. Подчеркните однородные члены ??ак _______ . а остальное объясните ну предложения как подчеркнуть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В березовых рощах, и сосновых борах - это однородные определениях отвечающие на вопрос каких? снизу чертим как определение- волнистой чертой.
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