1) Почему Дубровский решает отомстить Троекурову? Что он предпринимает для этого? 2)Эпизод с медведем, как он характеризует Дехоржа? 3)Как возрождаются чувства Владимира Дубровского к Маше? Отвечает ли она ему взаимностью? 4)Ра...

Литература

1) Почему Дубровский решает отомстить Троекурову? Что он предпринимает для этого? 2)Эпизод с медведем, как он характеризует Дехоржа? 3)Как возрождаются чувства Владимира Дубровского к Маше? Отвечает ли она ему взаимностью? 4)Развитие и этог отношений Маши и Дубровского? ПЖ ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!

Автор: Гость