1) Почему Дубровский решает отомстить Троекурову? Что он предпринимает для этого? 2)Эпизод с медведем, как он характеризует Дехоржа? 3)Как возрождаются чувства Владимира Дубровского к Маше? Отвечает ли она ему взаимностью? 4)Ра...

Литература
1) Почему Дубровский решает отомстить Троекурову? Что он предпринимает для этого? 2)Эпизод с медведем, как он характеризует Дехоржа? 3)Как возрождаются чувства Владимира Дубровского к Маше? Отвечает ли она ему взаимностью? 4)Развитие и этог отношений Маши и Дубровского? ПЖ ПОМОГИТЕ ПРОШУ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 что он очень решительный и храбрый  3 да отвечает 4 были свидания 
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