Подчеркните причастия как члены предложения 1Среди пней и кустов стояли одинокие сосны,согнувшиеся под тяжестью вершин . 2Сухие нагретые камни пылали жаром,обжигая руки и лицо 3Это была не пыль, а дым горящих деревьев

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Подчеркните причастия как члены предложения 1Среди пней и кустов стояли одинокие сосны,согнувшиеся под тяжестью вершин . 2Сухие нагретые камни пылали жаром,обжигая руки и лицо 3Это была не пыль, а дым горящих деревьев
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1Среди пней и кустов стояли одинокие сосны,согнувшиеся-опр.(в составе прич.оборота) под тяжестью вершин . 2Сухие нагретые-опр. камни пылали жаром,обжигая руки и лицо 3Это была не пыль, а дым горящих-опр. деревьев Опр. подчеркиваются волн.линией
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