Подчеркните причастия как члены предложения 1Среди пней и кустов стояли одинокие сосны,согнувшиеся под тяжестью вершин . 2Сухие нагретые камни пылали жаром,обжигая руки и лицо 3Это была не пыль, а дым горящих деревьев

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Подчеркните причастия как члены предложения 1Среди пней и кустов стояли одинокие сосны,согнувшиеся под тяжестью вершин . 2Сухие нагретые камни пылали жаром,обжигая руки и лицо 3Это была не пыль, а дым горящих деревьев

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