Подчеркнуть грамматические основы предлжений. 1)Мельчайшая частица вещества ,которая имеет все его химические свойства называется молекулой вещества. 2)Химическое взаимодействие между веществами называется химической реакцие...

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Подчеркнуть грамматические основы предлжений. 1)Мельчайшая частица вещества ,которая имеет все его химические свойства называется молекулой вещества. 2)Химическое взаимодействие между веществами называется химической реакцией. 3)Фитонцидами называются биологически активные вещества,которые подавляют развитие других организмов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Частица имеет,называется. 2) Взаимодействие называется. 3) Вещества называются, подавляют.
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