Подготовь виразительное чтение стихотворения.Для этого подчеркни в тексте слова,которые помогут это сделать. Он сказал в восторге;встал и чешет в голове,что сказать,не знает;а увидел он Москву;в удивленье рявкнул;пел он нежно;в...

Литература
Подготовь виразительное чтение стихотворения.Для этого подчеркни в тексте слова,которые помогут это сделать. Он сказал в восторге;встал и чешет в голове,что сказать,не знает;а увидел он Москву;в удивленье рявкнул;пел он нежно;все медведи таковы
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Гость:
Ап дарлво дворах удовлетворял
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