Подготовь виразительное чтение стихотворения.Для этого подчеркни в тексте слова,которые помогут это сделать. Он сказал в восторге;встал и чешет в голове,что сказать,не знает;а увидел он Москву;в удивленье рявкнул;пел он нежно;в...
Литература
Подготовь виразительное чтение стихотворения.Для этого подчеркни в тексте слова,которые помогут это сделать. Он сказал в восторге;встал и чешет в голове,что сказать,не знает;а увидел он Москву;в удивленье рявкнул;пел он нежно;все медведи таковы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ап дарлво дворах удовлетворял
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Собрали 320 кг картофеля и 960 кг капусты . Картофеля получилось на 80 мешков меньше, ч??м капусты. Сколько было мешков картофеля и сколько капусты ?