Подготовь виразительное чтение стихотворения.Для этого подчеркни в тексте слова,которые помогут это сделать. Он сказал в восторге;встал и чешет в голове,что сказать,не знает;а увидел он Москву;в удивленье рявкнул;пел он нежно;в...

Литература

Подготовь виразительное чтение стихотворения.Для этого подчеркни в тексте слова,которые помогут это сделать. Он сказал в восторге;встал и чешет в голове,что сказать,не знает;а увидел он Москву;в удивленье рявкнул;пел он нежно;все медведи таковы

Автор: Гость