Что такое берестяные грамоты и где впервые они были обнаружены

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Берестяная грамота – это записки, письма и документы, сделанные на березовой коре. Сегодня историки уверены в том, что береста служила письменным материалом на Руси до появления пергамента и бумаги. Впервые берестяные грамоты были обнаружены 1951 году во время археологических раскопок в Новгороде.