Синтаксический разбор предложения СРОЧНО Актеры вырабатывали особые приемы ,изобретали специальные жесты , манеру говорить ,придумывали отличительную деталь костюма

Русский язык
Синтаксический разбор предложения СРОЧНО Актеры вырабатывали особые приемы ,изобретали специальные жесты , манеру говорить ,придумывали отличительную деталь костюма
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повествовательное, невоскл., простое, двусоставное с однородными сказуемыми: актёры вырабатывали, изобретали, придумывали, полное,распространённое,осложнено однородными дополнениями: жесты, манеру
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