Скласти речення з словами блукати потемки, з вітром навзводи

Українська мова
Скласти речення з словами блукати потемки, з вітром навзводи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я блукала потемки, поки не побачила в кінці тунелю світло.  Я мчала з  вітром навзаводи, коні швидко довезли мене до замку. 
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