Скласти речення з словами блукати потемки, з вітром навзводи
Українська мова
Скласти речення з словами блукати потемки, з вітром навзводи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я блукала потемки, поки не побачила в кінці тунелю світло. Я мчала з вітром навзаводи, коні швидко довезли мене до замку.
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