The December, January, February months are winter.. Weather cold and its snowing. What is happening? переведите пж)
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The December, January, February months are winter.. Weather cold and its snowing. What is happening? переведите пж)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Декабрь,январь,февраль месяцы зимы..погода холодная и снежная .что случилось
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