Как задать вопрос в немецком языке,если есть ответ. Nein. ich darf abends nicht fernsehen. Помоги??е пожалуйста.

Немецкий язык
Как задать вопрос в немецком языке,если есть ответ. Nein. ich darf abends nicht fernsehen. Помоги??е пожалуйста.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Darfst du abends fernsehen? 
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