Как задать вопрос в немецком языке,если есть ответ. Nein. ich darf abends nicht fernsehen. Помоги??е пожалуйста.

Немецкий язык

Как задать вопрос в немецком языке,если есть ответ. Nein. ich darf abends nicht fernsehen. Помоги??е пожалуйста.

Автор: Гость