Продолжить стихотворение Пришла красавица-весна, Растаял снег вокруг
Литература
Продолжить стихотворение Пришла красавица-весна, Растаял снег вокруг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
...шагает медленно она, цветами засыпая луг. Она идет вдоль тихих троп и будит всех зверей. " Вставайте! Вас весна зовет! Гоните сон скорей!" p.s. что-то такое в голову пришло)))
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