Подбери К слову чёрный четыре однокоренных слова, которые часто просто употребля??тся в речи .

Русский язык
Подбери К слову чёрный четыре однокоренных слова, которые часто просто употребля??тся в речи .
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Автор: Гость
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Гость:
Чернь Черновой черновик чернила чернуха Чернота
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