Белка,бегая по дереву,каждую минуту поднималась на 6 м,а затем сразу опускалась на 3 м.Через сколько минут белка достигнет отметки 15 м?С решением пожалуйста!ПОМОГИТЕ)
Математика
Белка,бегая по дереву,каждую минуту поднималась на 6 м,а затем сразу опускалась на 3 м.Через сколько минут белка достигнет отметки 15 м?С решением пожалуйста!ПОМОГИТЕ)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:Через 5 минут 1)5*6=30(м) 2)5*3=15(м) 3)30-15=15(м)
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