Белка,бегая по дереву,каждую минуту поднималась на 6 м,а затем сразу опускалась на 3 м.Через сколько минут белка достигнет отметки 15 м?С решением пожалуйста!ПОМОГИТЕ)

Математика

Белка,бегая по дереву,каждую минуту поднималась на 6 м,а затем сразу опускалась на 3 м.Через сколько минут белка достигнет отметки 15 м?С решением пожалуйста!ПОМОГИТЕ)

Автор: Гость