Гость: Гость:

Он сказал это так, будто знал что это случится вновь. Он резко затормозил, как будто вспомнил, что забыл что-то очень важное. Она пошла работать в медицину, потому что целая династия по папиной линии были медиками и спасали сотни жизней. Ей грустно от того, что в её душе больше не будет лета. Он звонил в банк, но не дозвонился, так как операторы были заняты. Мы уже достаточно взрослые, то есть должны отвечать за свои слова и действия.