Составь и запиши по одному сложному предложению с каждым из составных союзов, дан??ых в рамке. : Будто, как будто, потому что, оттого что, так как, то есть .
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Составь и запиши по одному сложному предложению с каждым из составных союзов, дан??ых в рамке. : Будто, как будто, потому что, оттого что, так как, то есть .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он сказал это так, будто знал что это случится вновь. Он резко затормозил, как будто вспомнил, что забыл что-то очень важное. Она пошла работать в медицину, потому что целая династия по папиной линии были медиками и спасали сотни жизней. Ей грустно от того, что в её душе больше не будет лета. Он звонил в банк, но не дозвонился, так как операторы были заняты. Мы уже достаточно взрослые, то есть должны отвечать за свои слова и действия.
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