Собрали 320 кг картофеля и 960 кг капусты . Картофеля получилось на 80 мешков меньше, ч??м капусты. Сколько было мешков картофеля и сколько капусты ?
Математика
Собрали 320 кг картофеля и 960 кг капусты . Картофеля получилось на 80 мешков меньше, ч??м капусты. Сколько было мешков картофеля и сколько капусты ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 960-320 = 640 кг капусты в "лишних" мешках. 2. 640:80 = 8 кг овощей в каждом мешке 3. 320:8 = 40 мешков картофеля 960:8 = 120 (мешков) - капусты.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Синтаксический разбор предложения СРОЧНО Актеры вырабатывали особые приемы ,изобретали специальные жесты , манеру говорить ,придумывали отличите...
Беларуская мова