Собрали 320 кг картофеля и 960 кг капусты . Картофеля получилось на 80 мешков меньше, ч??м капусты. Сколько было мешков картофеля и сколько капусты ?

Математика

Собрали 320 кг картофеля и 960 кг капусты . Картофеля получилось на 80 мешков меньше, ч??м капусты. Сколько было мешков картофеля и сколько капусты ?

Автор: Гость