Какими были последствия Северной войны для Эстонии?
История
Какими были последствия Северной войны для Эстонии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По Ништадскому мирному договору (1721 год) Эстляндия и Лифляндия вошли в состав Российской Империи. Если серьёзно, её и по ныне не существует, это штат США в составе еврейского союза!
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