Подготовить по 2-3 вопроса по темам хобби, школа, еда, образ жизни, жизнь в России на англиском языке

Английский язык

Подготовить по 2-3 вопроса по темам хобби, школа, еда, образ жизни, жизнь в России на англиском языке

Автор: Гость