Подготовить по 2-3 вопроса по темам хобби, школа, еда, образ жизни, жизнь в России на англиском языке

Английский язык
Подготовить по 2-3 вопроса по темам хобби, школа, еда, образ жизни, жизнь в России на англиском языке
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Your favorite food this month? What Hobbies do you have in the first place ?
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