Подготовить сообщение о восстании декабристов (Мне нужно на страницу и желательн?? кратко)

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Восстание декабристов на сенатской площади состоялось 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. Это было одно из первых хорошо организованных восстаний в Российской Империи. Оно было направлено против укрепления власти самодержавия, а также против закрепощения простых людей. Революционеры пропагандировали важный политический тезис той эпохи – отмена крепостного права.