Подготовить сообщение о восстании декабристов (Мне нужно на страницу и желательн?? кратко)
Литература
Подготовить сообщение о восстании декабристов (Мне нужно на страницу и желательн?? кратко)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Восстание декабристов на сенатской площади состоялось 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге. Это было одно из первых хорошо организованных восстаний в Российской Империи. Оно было направлено против укрепления власти самодержавия, а также против закрепощения простых людей. Революционеры пропагандировали важный политический тезис той эпохи – отмена крепостного права.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика