Решить пропорцию рациональный способом: числителе 8,1=5х+6.знаменатель5,4=54
Математика
Решить пропорцию рациональный способом: числителе 8,1=5х+6.знаменатель5,4=54
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8.1/5,4=(5х+6)/54 |*54. 81=5х+6 81=5х+6→ 5х=81-6→75=5х→х=75/5=15 не знаю рационально ли это, но вроде да:)
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