Подготовьте выступление(сочинение) на тему "берегите природу". Постарайтесь использовать цифровой материал. Пожалуйста можно своими словами,и не надо скачевать с других сайтов помогите!!!

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Природа - это не просто какие-то предметы, вещи. Природа - это наша жизнь. Когда мы выходим из душного, жаркого помещения, мы думаем: "Ах, наконец-то свежий, чистый воздух!". Благодарите за это наши деревья. Природой можно наслаждаться целыми днями, это самая настоящая ценность, благодаря которой, мы живём. Ещё, для себя я сделала небольшой вывод, что всё самое-самое прекрасное создано природой. Например, девушки, выигравшие на конкурсе красоты. Их натуральную красоту создала природа. Так почему же вы, люди, так не цените её? Почему вы бросаете мусор, почему вытаптываете цветы, рубите деревья? Цените нашу природу - нашу настоящую жизнь.