Подобрать иллюстрации портрета разных эпох
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Подобрать иллюстрации портрета разных эпох
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1) Древнеегипетский портрет2) Древнегреческий портрет3) Древнеримский портрет4) Портрет Средневековья5) Портрет эпохи Возрождения
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