8(y-4)-4x(3,5x-7)=20x-6y

Алгебра
8(y-4)-4x(3,5x-7)=20x-6y
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8у-36-14х^2+28-20х+6у=0 -14х^2+14у-20х-8=0
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Нужно перевести на английский. Я встаю в 6:30. Заправляю кровать, иду в ванную комнату умываюсь, чищу зубы. Затем я завтракаю. Иду гулять с собакой...
Ответить
Физика
На рисунке 1изображен график зависимости модуля мгновенной скорости материально?? точки от времени. Определите по графику путь s за промежуток врем...
Ответить
Русский язык
По какому поводу был воздвигнут памятник Ленину новосибирск?
Ответить
Химия
При сгорании 8, 6 г органического вещества СхНуОz получиться 26,4 г СО2 и 12,6 г Н2О. Отно??ительная плотность паров по водороду 43 (D). Найти моле...
Ответить
Химия
Напишите уравнение химических реакций горения этана и пропана .Вычислите по урав??ению каждой реакции объем образовавшегося оксида углерода(IV)(н.у...
Ответить