8(y-4)-4x(3,5x-7)=20x-6y
Алгебра
8(y-4)-4x(3,5x-7)=20x-6y
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8у-36-14х^2+28-20х+6у=0 -14х^2+14у-20х-8=0
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