Напишите уравнение химических реакций горения этана и пропана .Вычислите по урав??ению каждой реакции объем образовавшегося оксида углерода(IV)(н.у.),если прореагировало по 5 литров алканов.Пожалуйста помогите,решите понятно .

Химия

Напишите уравнение химических реакций горения этана и пропана .Вычислите по урав??ению каждой реакции объем образовавшегося оксида углерода(IV)(н.у.),если прореагировало по 5 литров алканов.Пожалуйста помогите,решите понятно .

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