Напишите уравнение химических реакций горения этана и пропана .Вычислите по урав??ению каждой реакции объем образовавшегося оксида углерода(IV)(н.у.),если прореагировало по 5 литров алканов.Пожалуйста помогите,решите понятно .

Химия
Напишите уравнение химических реакций горения этана и пропана .Вычислите по урав??ению каждой реакции объем образовавшегося оксида углерода(IV)(н.у.),если прореагировало по 5 литров алканов.Пожалуйста помогите,решите понятно .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0,223               xC3H8+5O2=3CO2+4H2O1                  3n(C3H8)=5/22,4=0,223мольx=0,223*3=0,669V(CO2)=0,669*22,4=14,9856=15л2) 0,223          x2C2H6+7O2=4CO2+6H2O2                   4n(C2H6)=5/22,4=0,233x=0,223*4/2=0,466V(CO2)=0,466*22,4=10,4л

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