Каково проявление безграничной любви Лизы к Эрасту? цитаты из текста. Бедная лиза.

Литература
Каково проявление безграничной любви Лизы к Эрасту? цитаты из текста. Бедная лиза.
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Гость:
Мне кажется уних была любовь
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