Помогите решить 2 и 4, пожалуйста!! Вариант 2

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Во втором задании распиши 2sin^2 пх18 как 2-2соs^2 пх18 Далее, сделай замену соs^2 пх18 на t, t принадл. [-1;1] у тебя получится 2t^2 - t - 3 = 0 , решаешь его и находишь корни ( и -0,5 ) корень из трёх не подойдет, т.к. больше единицы. Затем решаешь cos пх18 = -0,5