Что не делать при землетрясении.
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Что не делать при землетрясении.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прятаться под стол )))
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