Дайте точное определение поражение есть победа,и почему?
Литература
Дайте точное определение поражение есть победа,и почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если уже принял участие в бою, то для себя ты уже победил, так как в бой мы идем с той целью что победим..
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